Intensifícase o operativo de busca dos rapaces desaparecidos fai 10 días

porto do son. Salvamento Marítimo intensificará hoxe, mércores 15 de xullo, a procura dos dous mozos desaparecidos despois de envorcar o seu kaiak o pasado luns 6 de xullo pola tarde na zona de Porto do Son (A Coruña), após unha nova xornada na que aproveitaron exercicios de adestramento para rastrexar algunhas áreas da propia ría. Así o informaron fontes de Salvamento Marítimo, que explicaron que prosegue a emisión de avisos aos navegantes da zona para que alerten se realizan algún avistamento que poida ser útil para a procura de ambos corpos. Mentres, hoxe e mañá, se as condicións meteorolóxicas o permiten, Salvamento ten previsto intensificar a procura cando se cumprirán dez días desde o sinistro, coincidindo así coas datas chave na desaparición no mar dun corpo: arredor da novena ou décima xornada da procura de corpos no mar, estes rematan, saíndo por natureza á superficie.

No día de onte ademais, os pais dos rapaces saíron á ría con embarcacións prestadas polo patrón da confraría de Porto do Son, Emilio Queiruga, quen asegura que a partir de hoxe, cando se activa o dispositivo de procura por protocolo, contarase en exclusiva, coas lanchas de vixiancia da confraría de Noia, ademais dun grande barco, que colaborará en todas as xornadas de busca a todas horas. PPC