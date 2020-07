Interceptan a dos furtivos extrayendo percebes en las rocas de A Pedra do Sal

CAMARIÑAS. Dos vecinos de Vimianzo fueron interceptados por agentes de la Guardia Civil del puesto de esta localidad, cuando estaban extrayendo percebes en las rocas de A Pedra do Sal, en Santa Mariña, en el Ayuntamiento de Camariñas. Tenían un par de bolsas de crustáceos y cuatro raspas para su recolección del producto. Uno de los furtivos, al parecer, ya tenía antecedentes. Los agentes formularon las respectivas denuncias que serán trasladadas a la Xunta. Se incautaron once kilos de percebe que fueron entregados a un centro benéfico de la localidad (Hijas de la Caridad) de Carballo. El material se entregó a la cofradía. El patrón mayor de Camelle, Xosé Xoán Bermúdez, celebró la acción porque dichos furtivos “xa levaban tempo dándonos a lata”. Agradeció la colaboración de la Guardia Civil, del guarda pesca marítimo, de algún socio del pósito pesquero y de la Consellería do Mar. Enmarca esta actuación dentro de su lucha contra el furtivismo. No hace mucho que en la misma zona hubo otra incautación. Ya hay más de una decena de personas denunciadas por este tipo de prácticas durante los últimos meses. En Santa Mariña, fueron denunciadas, a finales de abril, y en pleno confinamiento, otras dos personas. X. M. LEMA