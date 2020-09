La Rapa de la covid se libró este año por los montes de Sabucedo

No ha habido grandes aglomeraciones porque no ha habido público, ni el foco mediático ha distribuido por medio mundo esas bellas fotografías que plasman cada año para la historia la lucha de la besta y el aloitador. No ha habido fiesta, pero no por ello Sabucedo ha dejado de cumplir con el rito anual de cortar las crines, marcar los potros y desparasitar a esos caballos libres y salvajes que han puesto el nombre de esta pequeña aldea estradense en el gran foco internacional. La que ya pasará la historia como la Rapa de la covid no se ha vivido en el curro y se ha librado, en esta ocasión, en los montes de Sabucedo.

El 19 de julio de este año, los vecinos de Sabucedo decidían en asamblea suspender la Rapa das Bestas 2020. Lo que no había conseguido la Guerra Civl en su día, lo consiguió un virus que ha puesto en entredicho la seguridad sanitaria mundial.

Pero los miembros de la Asociación Rapa das Bestas han cubierto el hueco que deja la fiesta organizando cuatro salidas al monte para cumplir el verdadero objetivo para que el que todos los años celebran su fiesta: garantizar el bienestar animal.

Han sido cuatro jornadas de duro trabajo en el que decenas de aloitadores de Sabucedo, localidades colindantes e incluso lejanas como Madrid, han luchado cuerpo a cuerpo con 235 bestas para cortales los crines, desparasitarlas y, en el caso de los potros, ponerles un chip de localización, y despúes ... devolverles su libertad.