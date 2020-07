Lalín prepárase para un Finde Cine gratuíto enmarcado no Aquelar

Lalín. O municipio de Lalín prepárase para unha Finde Cine, unha iniciativa promovida polo Concello ao abeiro dunha subvención da Xunta, na que a aportación local é mínima, que achegará un cine de verán hoxe venres, día 17, e un autocine o sábado 18 e o domingo 19 de xullo.

A iniciativa, que se enmarca no programa Aquelar de prevención e concienciación contra condutas aditivas e de promoción do uso responsable das novas tecnoloxías e das redes sociais dirixido á mocidade e desenvolto pola concellería de Sanidade e Educación que dirixe Eva Montoto, contempla unha vertente formativa que incorpora a realización de vídeos e outra máis lúdica como é a do autocine. A concelleira explicou que as entradas para o Finde Cine son gratuítas ata completar aforo e os asistentes deberán levar máscara de xeito obrigatorio e gardar as distancias de seguridade.

Na primeira das sesións, hoxe, proxectarase o filme Nerve, a partir das 22.30 horas na Praza de Galicia.