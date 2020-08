Lalín recreará mañá a malla na Casa do Patrón

LALÍN. A pesar das circunstancias que estamos a vivir por mor do covid, o museo etnográfico Casa do Patrón, de Lalín, recreará mañá a XXI Malla Tradicional. Unha celebración que, segundo indican fontes municipais, segue adiante “por respecto á veciñanza que participou nela cada un dos últimos 20 anos, e sobre todo, como homenaxe a tantos e tantos galegos xa falecidos que realizaron esta dura actividade durante centos de anos, dun xeito especial aos 625 galegos mortos nesta pandemia que nos asola”, indican. Esta edición será un tanto diferente, pero manterase os contidos etnográficos e culturais que conforman a esencia da xornada. Comezará cunha pequena exposición de motores, máquinas de mallar e aventadoras e continuará logo cunha completa recreación das modalidades históricas da Malla. Non haberá público presencial, polo que se suspenderán a mostra de artesanía, a comida de confraternidade e a Ruada da Malla. A. P.