Lalín repara e fai labores de mantemento dos parques

Desde mediados de xuño o Concello de Lalín está a executra as obras de reparación e mantemento dos parques urbanos, labores que se van levar adiante durante o que resta de mes de xuño e xullo.

Trátase dunha actuación na que o goberno municipal investirá 24.000 euros e que suporá a posta a punto de todos os parques urbanos. Así o destaca a concelleira de Parques e Xardíns, Begoña Blanco, que xa avanzou nunha rolda de prensa recente que este vai ser o ano dos parques.

Comezouse polo da rúa Chorón “por ser unha demanda veciñal que levaba varios anos sen atender e que para este executivo é primordial como o demostra o feito de que nos primeiros meses de mandato se retirou o mobiliario que estaba en mal estado para agora acometer a súa remodelación integral”, que vai desde a preparación da superficie á reposición de todos os elementos de xogo. Estos traballos están xa rematados.

Begoña Blanco indica que estes “días estase actuando no parque do Campo da Feira e proximamente no de Penatoares”. “Estas actuacións de acondiciomento dos parques urbanos continuarán durante este mes e o que vén ata deixalos en perfecto estado de revista”, sinalou.

En todo caso o desenvolvemento destas obras de reforma e remodelación non afectará á reapertura dos parques infantís, dixo a concelleira.

FIN DE SEMANA Por outra banda, esta fin de semana os pasos de peóns das rúas Principal e Rosalía de Castro lucirán das cores do arco iris co gallo da celebración internacional do Día do Orgullo LGBT. Así mesmo durante o desenvolvemento das actividades culturais de Nin arre nin xo da fin de semana sortearanse antes do comezo das mesmas 40 camisetas para cativos conmemorativas do Día do Orgullo e co lema A diversidade enriquécenos.

Cómpre recordar que as actividades culturais de Nin arre nin xo desenvolveranse o venres, sábado e domingo, ás 19.00 h na Praza da Igrexa e no caso de chuvia no Salón Teatro. Son gratuítas, con aforo limitado e obrigatoriedade do uso de mascarilla.

O venres terá lugar o espectáculo de música/clown O capitán garfo; o sábado haberádanza/clown a cargo da compañía Traspediante con Baila un vestido verde e o domingoFredi e Cía ofrecerá unha proposta de circo/clown.

Indicar que a bandeira do Orgullo tamén ondea desde a fachada do Concello xa desde onte, xoves, e está prevista a lectura dun manifesto na sesión plenaria de hoxe sobre a celebración.