Lamela: “Intereses personales unen a Vigo y Domínguez”

La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela (PSOE, 4 ediles), sobre la que planea una posible moción de censura impulsada por IxCee (3 concejales) y PP (3 ediles), con el supuesto apoyo del concejal de Cs, rechaza los argumentos esgrimidos tanto por Ramón Vigo (IxCee) como Antonio Domínguez (PP), quienes le acusan de ser ella “quen a pide”. A este respecto, señala que “carecen de una argumentación sólida para poder presentarla, pero los intereses personales unen a Vigo y Domínguez una vez más, como ya sucedió en 2001”.

Recuerda que ambos lideraron entonces una moción de censura contra su padre, Manuel Lamela (PSOE), quien presentó su dimisión antes de que se tramitase.

Es más, señala que el portavoz del PP, Antonio Domínguez, “está utilizando el mismo modus operandi que en 2001” cuando, al igual que ahora, apoyó, los presupuestos municipales “para asegurarse unas buenas cuentas y las dedicaciones para poder hacer uso de ellas si va adelante la censura”.

Margarita Lamela niega estar “agobiada” como dice Domínguez, y asegura que “es él quien está desesperado”. Lamenta además que los portavoces de IxCee y PP recurran a argumentos como “está agobiada, está enfadada o no sabe delegar....”, expresiones que califica de “machistas” y considera que “no soportan que una mujer sea alcaldesa de Cee”.

Asegura que “forma parte del juego democrático y están en su legítimo derecho de presentar la censura, pero que no la justifiquen con que estoy enfadada o que no sé delegar, porque no es cierto”.

Respecto a las críticas de Vigo sobre la falta de proyectos de envergadura, le recuerda que “se renovará el alumbrado público con ayudas del IDAE por valor de 2,5 millones de euros; se acometarán obras de saneamiento valoradas en 15 millones; se renovará la casa del concello y se acondicionó la casa de la cultura, en la que llovía dentro cuando asumí el gobierno, porque durante el mandato de Vigo no se hizo ni el mantenimiento básico”.

Señala además que “un año después de asumir la alcaldía, aún estamos solucionando problemas heredados de los gobiernos de Vigo y Domínguez”. A ellos, añade, “en vez de arrimar el hombro, solo les interesa llegar a la alcaldía”.

CIUDADANOS. Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Juan Ramón Hermida, cuyo voto se antoja imprescindible para que prospere la posible moción, señaló ayer que “a xente debe estar tranquila, pois non houbo negociación de ningún tipo nin conversas sobre este tema, nin cos da oposición nin co goberno”. Cree que todo obedece “aos intereses duns e doutros”, y advierte que “hai moito tempo de lexislatura, e Cs só defende os intereses dos veciños, non os persoais”.