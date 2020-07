“Le encargué a la Fundación RIA de Chipperfield un proyecto para humanizar el puerto de Palmeira”

Ribeira. Preguntada sobre su asignatura pendiente, Rosa Quintana señala que “tengo una espinita clavada: la Ley de Acuicultura. El sector la necesita, y algunos problemas que tiene se podrían haber resuelto con ella. Entiendo que fue un problema mío el no saber comunicar en su momento lo que pretendíamos con esa ley”. Respecto a si ve factible reabrir ese debate, asegura que “el proyecto está ahí; no lo voy a tocar porque, si alguien no está convencido, no va a servir para nada hacerlo. Pero creo que el sector debe reflexionar sobre la necesidad que tenemos en Galicia de buscar solución a determinados problemas. No es lo mismo trabajar en una zona libre, que en una autorización, que en una concesión. No es lo mismo la seguridad jurídica sobre la explotación de los recursos de una u otra manera. Lo que estoy viendo es que algún partido político que me criticó mucho por intentar hacer esa ley, en estos momentos está hablando a nivel nacional de hacer una Ley de Acuicultura”.

Cree que “lo más lógico sería hacer una ley desde Galicia, que tuviera en cuenta nuestras peculiaridades. De lo que sí me siento muy orgullosa es de mi coherencia. Cuando hago un planteamiento al sector, lo hago convencida de que es lo mejor para el futuro, aunque a veces cuesta verlo. No se trata sólo de buscar soluciones a problemas, sino de hacerlo también tendiendo puentes para construir el futuro. Lo que más me duele es no haber podido aunar los criterios de la pesca de bajura y de la acuicultura para que entendieran que son sectores complementarios, que la ley les favorecía a los dos y no perjudicaba a nadie”. Añade que se siente orgullosa “de que el sector haya recuperado la ilusión y la autoestima”. “En 2009, cuando llegué a la consellería, la sensación era de abandono, de que no le importábamos a nadie. Hoy, en Europa nos consideran una región de referencia y alaban los trabajos e informes que aportamos”, dice. Finalmente, cree que “el gran reto para Galicia es hacer atractiva la actividad pesquera para las nuevas generaciones. Tenemos que conseguir ese relevo generacional que necesitamos. Hemos sentado las bases: reforzamos las escuelas náuticas y el Instituto de Formación en Acuicultura, y seguimos trabajando con la UE para que los barcos tengan espacios confortables que permitan que los jóvenes se sientan cómodos en sus lugares de trabajo”.