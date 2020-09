BOQUEIXÓN. O Campo da Feira de Lestedo acolle hoxe, ás 20.00 horas, o espectáculo Un verso. Un cantar. Trátase dunha proposta de Queiman e Pousa que rememora a figura de Antón Fraguas.

A cita, desenvolvida polos Concellos de Boqueixón e Vedra e co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, terá entrada de balde, pero aforo limitado. Dende ambos os dous concellos lémbrase a importancia desenvolver estas actividades respectando todas as medidas hixiénico-sanitarias de prevención contra a covid-19. Por iso, será obrigatorio o uso de máscaras en toda a actividade, así como o mantemento da distancia de seguridade interpersoal e terán á súa disposición xeles hidroalcohólicos. Un verso. Un cantar é un espectáculo no que “a poesía e canción van da man”, nunha orixinal homenaxe á emigración. m.b.