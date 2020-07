Licitada a mellora integral de tres viais na zona da Atalaia, en Corrubedo

RIBEIRA. O Concello de Ribeira informa de que un total de dezanove ofertas se presentaron a unha nova actuación consistente na pavimentación e instalación de pluviais en tres camiños situados na zona coñecida como A Atalaia, no entorno do cemiterio da parroquia de Corrubedo. A actuación contará cun orzamento de 146.932 euros, IVE incluído, e terá un prazo de execución de tres meses. Os traballos previstos consistirán, por unha parte, na pavimentación con aglomerado asfáltico en quente dos tres camiños en cuestión (sobreanchos incluídos) e, por outra, na dotación dunha nova rede de canalización de augas pluviais que se instalará polo centro da calzada de cada camiño, dispoñendo pozos de rexistro cada 40 metros e arquetas sumidoiro nos laterais. O investimento está incluído no POS+2019. S. S.