Licitadas as melloras da envolvente térmica do centro social corrubedán

RIBEIRA. O Concello de Ribeira sacou a licitación a mellora da envolvente térmica da antiga escola unitaria de Corrubedo e o seu acceso, unha intervención cuxo orzamento ascende a 149.907 € e que supón a segunda fase para a remodelación deste inmoble que hoxe opera como centro social, logo das obras de ampliación efectuadas na parte traseira. As obras incluirán a colocación dun sistema multicapa SATE ou similar con 8 centímetros de illamento térmico, composto por pranchas de poliestireno expandido de 80 milímetros de espesor; a mellora do illamento do espazo baixo cuberta e renovación de caños e baixantes de cuberta; a substitución da carpintería exterior empregando aluminio anodizado; e a mellora do espazo exterior. As empresas interesadas dispoñen ata o nove de xuño para presentar as súas ofertas. S. S.