Lidia Cao e Lupita Hard abren o Delas Fest con mural e un taller en Teo

Teo. Teo convértese na primeira parada da ruta itinerante do festival en feminino DelasFest 2020: será a partir de mañá cando a muralista Lidia Cao plasmará a súa peza no pavillón deportivo de Calo. E a seguinte xornada, a do xoves 27, continuará con outra galega: a multidisciplinar Lupita Hard, encargada de⚡️impartir o taller de formación creativa Graffiti e protesta social de 11.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 nese mesmo marco (prazas limitadas, inscricións en https://7hcoop.gal/delasfest/.

Trátase do primeiro festival de arte urbana con perspectiva de xénero de Europa, e que tamén ten actividades en Ames, Brión e Santiago. Así, no municipio amesán, onde recala, estará por segundo ano, alongarase entre o 3 e o 9 de setembro. Será a artista urugualla Fitz Licuado quen pintará un mural na casa de cultura do Milladoiro.

Ademais, o equipo de 7H Cooperativa Cultural, organizadores do evento, impartirá no Parque de Correos do Milladoiro un obradoiro que leva por título Arte urbana con spray. Será o sábado 5 de setembro, en horario de mañá e tarde. Delas Fests, co apoio da Xunta, inclúe tamén oito bolsas de creación para muller artistas. m. outeiro