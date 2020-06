Limpan a contorna do río Tambre

O Pino/ Frades. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, está a executar traballos de conservación e limpeza nos treitos interurbanos do río Tambre, nos concellos do Pino e Frades. As tarefas están a desempeñarse na contorna da praia fluvial A Presa, nas parroquias de Ledoira e Pastor, e na zona da área recreativa Os Pasos-Aiazo, nas parroquias de Aiazo e Lardeiros (O Pino e Frades). Esas actuacións céntranse na retirada de árbores caídas e madeira morta acumulada na canle do río, coa idea de mellorar o leito fluvial e conservar o ecosistema dos ríos. A.P.