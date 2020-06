Limpeza e conservación de cinco ríos en Laxe

BERGANTIÑOS. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, está a executar os traballos de conservación e limpeza no treito interurbano dos ríos Gundar, San Amedio, Soesto, Traba e Vao, ao seu paso polo Concello de Laxe. As tarefas estanse a desenvolver en distintos treitos, ao longo de máis de 18 quilómetros de lonxitude, que coinciden co percorrido destes ríos por varios lugares das parroquias de Sarces, Nande, Soesto, Traba e Serantes. Os traballos céntranse na retirada de árbores e pólas caídas ou rotas á canle, así como de madeira morta e, puntualmente, roza selectiva no ancho da canle. Estas accións enmárcanse no programa de mantemento, conservación e mellora que realiza Augas de Galicia no dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa, no ámbito territorial da zona Galicia-norte. A Xunta mantén así activas as actuacións para a mellora dos leitos fluviais e para favorecer o ecosistema dos ríos.