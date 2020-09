Limpeza e roza nos colexios de Noia

Noia. No Concello de Noia veñen de realizar traballos de roza e limpeza nos colexios da Barquiña e de Bergondo. Trátase dunha actuación para poñer a punto estes espazos antes do estreo do curso escolar, que comezou onte.

Este ano, dadas as circunstancias especiais derivadas da Covid-19, en Noia todos os departamentos se implicaron na volta ás aulas dos escolares da vila. A nova concelleira de Parques e Xardíns, Ana Isabel García, apuntou que “ás labores habituais de mantemento e de limpeza, este ano súmanse todas as tarefas precisas para facer que a volta ao colexio sexa segura”. m. t.