Loce Ponte Maceira o cartel dos pobos de España máis bonitos

Ponte Maceira, situada á beira do río Tambre entre Negreira e Ames, xa destapou o cartel que a acredita como un dos pobos máis bonitos de España. Rede á que pertence dende xaneiro deste ano, momento no que se unía a outras dúas localidades galegas que xa formaban parte: Mondoñedo (Lugo) e Castro Caldelas (Ourense). O sábado pola noite, a Asociación Los Pueblos más Bonitos de España celebrou en Ponte Maceira o acto oficial, no que se descubría a acreditación.

“La destapada del cartel es un día de fiesta para todos los vecinos de Ponte Maceira, pero también para toda Galicia. Este bello pueblo cruzado por el Río Tambre, reúne historia, arte y naturaleza en un conjunto histórico-artístico de gran relevancia. Hoy se hace honor a sus vecinos al destapar el cartel que acredita el premio a toda una vida de cuidado, amor y buen trabajo realizado durante muchas generaciones, que supieron dejar un legado que se ha ido recogiendo con amor por sus descendientes”, explicou no momento máis especial da xornada Francisco Mestre, Presidente da Asociación.

Na celebración tamén participou o deputado de promoción económica José Blas García, que resaltou que “se premia el trabajo de generaciones de vecinos de los concellos de Negreira y Ames, para que Ponte Maceira se mantuviera cada día más bella, y hoy gracias a la asociación, el visitante podrá descubrir y disfrutar la autenticidad de este bello pueblo”. Pola súa parte, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, quixo puntualizar que o selo de calidade que lucirá dende agora a parroquia é a mostra palpable “de como Galicia se ha convertido en el centro neurálgico del turismo de calidad”. Por suposto, non faltaron as palabras do alcalde de Negreira, Ángel Leis, que convidou aos peregrinos a descubrir “un rico patrimonio, el cariño de nuestras gentes, una naturaleza única, en lo que desde hoy es uno de los 94 pueblos más bonitos de España”.

Tralo acto de proclamación e descuberta do cartel, todos os asistentes puideron desfrutar dun concerto do Cuarteto LulaVai e do lanzamento de fogos de artificio.

A Asociación que promove este nomeamento naceu co obxectivo de promocionar aos pequenos municipios, preferentemente rurais, agrupados baixo unha mesma marca de calidade, a través das accións de promoción e eventos culturais que a asociación emprende tanto dentro como fóra do territorio nacional. Creouse no ano 2011 e progresivamente foi acollendo pobos ata chegar aos 94 que ten actualmente.