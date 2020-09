Lousame acolle mañá o espectáculo Titiricircus

LOUSAME. O grupo Tanxarina Teatro desembarcará este domingo 13 de setembro na praza do Concello de Lousame onde, ás 19.00 horas, poñerá en escena a obra Titiricircus, un espectáculo familiar de monicreques. Trátase dunha iniciativa gratuíta organizada polo Concello de Lousame, en colaboración coa Rede de Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia. A obra Titiricircus é a máis representativa de Tanxarina, con máis de 1.200 representacións ás súas costas. Durante unha hora, Eduardo Rodríguez e Miguel Borines poranse na pel de dous vellos traballadores do circo que lembran, a través de monicreques con fíos, as glorias do seu pasado na pista. Unhas lembranzas durante as que manterán un permanente xogo participativo co público. Dende o Concello apuntaron que a actuación terá lugar seguindo todos os protocolos de seguridade sinalados polas autoridades sanitarias, mantendo a distancia de seguridade entre os asistentes. m. t.