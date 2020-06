Luna vuelve a poner en valor el patrimonio artístico estradense

El escritor y profesor estradense Xosé Luna presentó ayer en A Estrada, en el marco de las Fiestas de San Paio, una reedición de su libro A Estrada románica (el primero fue publicado hace 21 años) que en esta ocasión está ilustrado con fotografías de tres profesionales, la mayor parte de ellas realizadas por Patricia Figueiras Rey. El acto, que contó con estrictas medidas de seguridad y estuvo amenizado por el grupo Lume na Lareira, se celebró a las 20.00 horas en la Praza da Feira y contó con la participación de la escritora y poeta Rosalía Morlán; la directora del CEIP O Foxo, Rosa Ferreira; el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín García; y el alcalde de A Estrada, José López Campos.

Retomando este libro, el autor quiso volver a poner en valor el patrimonio cultural del municipio pontevedrés, pues está convencido de que A Estrada “ten que convertirse nun destino turístico cultural”.

Editado por Edicións Fervenza, la reedicion de A Estrada románica tiene un gran valor para su autor, que se acrecenta “porque a fotografía é moi boa. A maior parte das instantáneas foron feitas pola fotógrafa Patricia Figueiras Rey”, dijo.

El municipio posee 21 iglesias románicas que el profesor reúne en esta obra. “O románico dos 20.500 estradenses que hoxe en día damos sentido e sensibilidade ás nosas 51 parroquias é a arte que mellor nos define como estradenses e como galegos”, indicó Luna, quien añadió que “temos esta riqueza románica porque temos Compostela a 23 quilómetros. Unha vez que os mestres canteiros remataron a catedral de Santiago foron traballar a sitios cercanos, ás terras de tabeirolos, como se coñecían antigamente. E é nese momento cando chegan á Estrada e fan esas igrexas románicas que son unha maravilla”, relató.

Cabe destacar que el trabajo contó también con la aportación fotográfica de Marcos Míguez, Patricia Figueiras y Xoán Carlos Garrido, mientras que la revisión del texto corrió a cargo de Soraya Suárez.

También colaborarán la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta y el Concello da Estrada.

Hay que indicar que la presentación de A Estrada románica es el primer acto de presentación de un libro que realiza Edicións Fervenza tras el confinamiento provocado por la alarma sanitaria.

BIBLIOGRAFÍA. El autor de la reedición es poeta, narrador, dramaturgo, ensayista y activista cultural. Licenciado en Geografía e Historia por la USC y maestro en el CEIP do Foxo, Xosé Luna es autor de los poemarios Memorias do Cairo (Premio Valina Valladares, Ed. Fervenza, 2003); A marcial Valladares (Fundación Cultural da Estrada, 2004); Stradapop (Librería Ler, 2005); Sol rebulideiro (Técnicas & Gramaxe, 2012); O libro dos bicos (Ed. Embora, 2014) y A Estrada da vida (Eitorial Artesón Produccións, 2018) poemas que fueron musicados por el cantautor Manoele de Felisa.

Como narrador ha publicado As cometas da vida (Premio Roberto Blanco Torres, 1999); O ano das mimosas (Ed. Fervenza, 2000); O último tango da noite (Ed. Concello de Lalín, 2001); 90 Cousiñas (Técnicas & Gramaxe, 2006) y Da literatura e outras cousiñas (Ed. Embora, 2016). Como ensayista destacan: A Estrada románica (Ed. Fouce, 1999); Manuel Daniel Varela Buxán. O patriarca do teatro galego (Seminario de Estudios do Deza, 2000) y Onde o sol facheaba ao amañecer: vida e obra da cantautora da Ulla Avelina Valladares (Ed. Fouce, 2003).

Indicar, finalmente, que el trabajo de Xosé Luna ha recibido distintos reconocimientos y premios, como el Premio Roberto Blanco Torres; el Premio Avelina Valladares de Poesía o el Manuel Reimóndez Portela de periodismo.