Malpica senta as bases para ser un destino de turismo astronómico

Malpica. Un estudo técnico realizado en 2014 polo catedrático de Física Aplicada da USC, Jorge Mira, será a base dun proxecto que prente converter a Malpica nun destino xeoturístico astronómico.

O físico baiés comprobou que Punta Nariga e Santo Hadrián, polas súas características xeográficas, son dous enclaves privilexiados para a observación de fenómenos astronómicos, sobre todo relacionados co sol e a lúa.

A súa singularidade reside no feito de ser dos poucos lugares en Galicia dende os que se pode ver saír e poñerse o sol sobre o mar en certas épocas do ano. A iso hai que engadir tamén a baixa contaminación lumínica en ambos puntos, unha característica que é fundamental á hora de realizar as observacións.

Vencellado a isto, pretenden obter financiación para “preservar a calidade de observación dos nosos ceos”, aseguran dende o goberno local. Coa fin de comezar a darlle forma á iniciativa, onte reuníronse no Concello malpicán o alcalde, Walter Pardo; a concelleira de Cultura, Leticia Varela; o concelleiro de Turismo, Alfredo Cañizo; o catedrático Jorge Mira e o fotoperiodista Basilio Bello.

A estratexia do proxecto terá en conta tamén a olaría de Buño, a restauración e a hostalería local.