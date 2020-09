Manterase o campamento de verán pobrense ata que se inicien as clases

A Pobra. O campamento de conciliación que se desenvolve no C.E.P. Salustiano Rey Eiras da Pobra, no cal participan 40 crianzas, seguirá funcionando ata o día antes do inicio do curso escolar. Este é o quinto ano en que se presta este servizo, que inclúe o de Madruga e o comedor.

Ata alí desprazouse onte a edil da Igualdade, Charo Varela, xunto ó coordinador, Rubén López, para explicar o propósito do campamento, que durante o verán contou con 65 nenos, sen se limitar unicamente á localidade, pois tamén poden facer uso del familias de municipios limítrofes e aquelas que veñan gozar da comarca no verán.

Xunto coas cinco monitoras e o coordinador, os cativos e cativas, con idades comprendidas entre os 3 e 12 anos, desenvolven diversas actividades cunha vertente educativa e lúdica adaptada a cada rango de idade. Así, onte estiveron divertíndose da man de Troskita.

A maior parte do tempo, sempre que a climatoloxía o permite, as propostas están focalizadas en aularios exteriores para evitar permanecer en espazos pechados. Só se desprazan ao interior do centro para facer uso da Internet e das 20 tablets adquiridas polo Concello. s. s.