‘María Solinha’ chega a Mazaricos

O CAMPO DA FEIRA DA PICOTA ACOLLE HOXE, a partir das 21.00 horas, a proxección ao aire libre da película María Solinha, do director galego Ignacio Vilar, que se achegará á capital mazaricana para participar nun coloquio de presentación. Acompañarano o técnico de Cultura do Concello de Mazaricos, Suso Jurjo; a escritora mazaricá María del Carmen Rey Núñez e a artista, tamén local, Yasmina Farhani Luaces. A actividade é de balde e os asistentes deben asistir con máscara. A película, producida por Vía Láctea Films e a TVG, narra as peripecias de María, unha viúva galega acusada de bruxería pola Inquisición, feito que lle custou a vida. O relato móvese entre principios do século XVII e o XXI, porque entronca coa muller actual.