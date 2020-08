‘Marionetas e guitarras no Camiño’ chega a Silleda

Silleda. O mosteiro de Carboeiro de Silleda acollerá dende mañá a estrea do espectáculo Marionetas e guitarras no Camiño, unha proposta cultural con Viravolta Títeres e o guitarrista Fernando Reyes, experto en música antiga e temas xacobeos. O espectáculo representarase mañá, o sábado e o domingo na igrexa do mosteiro, con dúas funcións diarias, ás 16.30 e ás 18.30 horas. A entrada é libre e haberá aforo limitado. Marionetas e guitarras no Camiño está baseado no relato da viaxe a Compostela que fixo o monxe italiano Giacomo Antonio Naia entre 1717 e 1719.