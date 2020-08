Mazaricos se vuelca con la mejora de su saneamiento

El Ayuntamiento de Mazaricos promueve mejoras en la red de saneamiento municipal, con especial incidencia en las depuradoras de aguas residuales existentes que “presentan numerosas eivas” en la mayoría del territorio .

Es un problema que se quiere atajar y que gira en torno a varios frentes: el funcionamiento incorrecto de los sistemas de depuración existentes, los vertidos de aguas residuales a través de las redes de pluviales y los vertidos que van directos al medio.

En este sentido, el ejecutivo local ha aprovechado los fondos del plan de obras y servicios de la Diputación provincial con este objetivo. Y se destina una partida de 89.920 euros a esta actuación. De hecho, la correspondiente mesa de contratación ya ha hecho la propuesta de adjudicación, entre quince empresas que fueron las que se presentaron al concurso.

Con el “fin de reducir as verteduras de efluentes ao medio”, evitar las contaminaciones y los daños al medio ambiente, renovar las estructuras existentes y adaptarse a la normativa vigente, se sustituirán y repararán los sistemas de depuración en Colúns, A Picota, Pino de Val, Chacín, As Maroñas y Asenso. Además se instalarán separadoras de grasas prefabricadas cilíndricas enterradas con capacidad para dos mil litros en A Manda, Argueirón, Fornís, Cuiña, As Espigas y Atán. En estos núcleos, también se colocarán arquetas prefabricadas para la toma de muestras, con 60 cm de diámetro y 75 cm de altura.

En el núcleo de Pazos se ejecutará la conexión eléctrica de la depuradora compacta existente a la red eléctrica municipal. Pero estas no son las únicas muestras de la preocupación del ejecutivo local por este tema. En total, este año ya se han invertido más de 330.000 euros, sin contar la antes citada, en otras actuaciones. Se llevaron a cabo la mejora en el saneamiento de Suevos (54.752 euros), la ampliación de la red de abastecimiento municipal en las parroquias de Coiro y As Maroñas (139.157 euros) y la ampliación de la red de abastecimiento municipal en la parroquia de San Cristóbal de Corazón (137.713 euros).

Son distintos proyectos orientados a dar solución a uno de los viejos problemas de este municipio. En 2019 ya se llevó a cabo la ampliación y mejora de la red de abastecimiento en los núcleos de Cumbráns, Xunqueira, Godón, y Xesto por 126.831 €.