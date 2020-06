Medio Ambiente denuncia ao Concello de Melide por os vertidos no río Furelos

Non cesan os vertidos no río Furelos procedentes das redes de desaloxo do polígono industrial. O pasado verán causaban a morte da fauna ictícola nun tramo de 8 quilómetros, e a comezos deste ano unha empresa de limpeza de camións protagonizaba un novo vertido que volvía facer saltar todas as alarmas. Agora, tras uns meses de tregua, aparece un novo caso.

Semella que os cidadáns non acaban de concienciarse dos perigos deste tipo de actos e que tampouco as administracións e a Xustiza logran deter o problema, posto que a Asociación de Troiteiros denunciou este sábado outro rebrote. A pasada semana alertaban de contaminación procedente dos colectores do polígono sobre o regato de Vimianzo, pero a fin de semana comprobaban que se repertían os vertidos no mesmo lugar. Os feitos foron postos en coñecemento de Medio Ambiente, Augas de Galicia, o Seprona e o Concello. Dende a Xunta explican que o 4 de xuño técnicos de Augas de Galicia se achegaron ata o punto alertado para facer unha inspección e observaron “restos recentes da existencia dun vertido sobre o leito, que se alonga ata a súa desembocadura no río Furelos, situado a uns 2 km aproximadamente”. O vertido deixou restos de cor pardomarela e con elementos branqueciños “de consistencia árida sobre o fondo e faixas laterais do cauce”, indican dende a Consellería de Medio Ambiente.

Agora novamente os técnicos desprazáronse ata a zona e cando os técnicos chegaron “o vertido xa cesara e como na ocasión anterior, aparecían evidencias do vertido no cauce”, aseguran dende a Xunta de Galicia. Como consecuencia das inspeccións feitas, “realizarase informe de denuncia contra o Concello de Melide polo vertido de augas residuais e residuos ao río Piñor, provenientes das redes de desaloxo do propio polígono, por ser competencia municipal, tanto a xestión e depuración da rede de saneamento do polígono, como o control dos vertidos industriais que se producen á rede”, apuntan dende o Goberno Galego.

Por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a raíz das últimas denuncias recibidas, tamén se levantou acta de inspección por parte dos axentes desprazados á zona, das que se derivarán as accións pertinentes. Así mesmo, “cómpre lamentar que este novo episodio no Furelos se produza xusto no momento en que o río empezaba a amosar evidencias de recuperación”, agregan. De feito, “o Laboratorio Galego de Medio Ambiente xa tomara as mostras necesarias para iniciar en breve o estudo de rexeneración ao que a Consellería se comprometera no seu momento”.

Agora o departamento que dirixe Ángeles Vázquez está analizando, en colaboración con outras administracións implicadas e coas forzas e corpos de seguridade, as posibles medidas que se poden adoptar para evitar que se repitan estos casos.

Dende a Asociación de Troiteiros indican que teñen programada unha reunión co alcalde na que porán enriba da mesa varias cuestións como é o estado no que se atopa o proxecto “dunha depuradora para o polígono industrial que nos presentou a anterior alcaldesa” e si “todo ficou en papel mollado “ despois das eleccións.