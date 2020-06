Medio Rural e Mar alíanse na promoción de produtos do sector primario galego

Os conselleiros do Medio Rural, José González, e do Mar, Rosa Quintana, achegáronse onte ao hipermercado Eroski de Noia para comprobar a implantación da campaña de posta en valor dos produtos alimentarios galegos do grupo Vegalsa-Eroski. Alí agradeceron o apoio que vén mostrando esta cadea de distribución cos produtos galegos do agro e do mar e cos produtores do sector primario galego.

José González destacou que “a cidadanía é máis estrita co que consome e tamén está máis concienciada en axudar aos produtores galegos”. Por iso, subliñou que a canle Mercaproximidade serviu precisamente para botarlle unha man a este eido produtivo e, de paso, facilitarlle tamén aos propios consumidores a compra de produtos de gran calidade. Nesta liña, aproveitou tamén para agradecerlle ao grupo Vegalsa-Eroski a súa adhesión á iniciativa, xunto con outros 9 grupos, e que permitiu dar saída ós produtos de pequenos agricultores e gandeiros que tiñan pechadas canles habituais de venda.

Lembrou que a través do cancelo #VoudeSúperFeirón, extendido ás redes sociais como #FeirónNaCasa, que a Xunta activou para promocionar os alimentos de Mercaproximidade, estes produtos teñen unha doada identificación por parte dos consumidores nos liñais dos establecementos adheridos. A través do proxecto, Vegalsa Eroski incorporou 57 referencias procedentes de 35 proveedores locais gallegos á súa rede de supermercados e hipermercados en Galicia.

É o caso, por exemplo, da axuda prestada ós agricultores da Limia, dando saída a 675.000 quilos de patacas de variedade agria; da colaboración ca Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia para a comercialización de 12.220 quilos de carne de cordeiro galego procedente da compra de 1.111 reses; ou dos viños, dando de alta 38 novas referencias tanto de 15 novas adegas como de outras 10 cas que xa traballaba; e dos queixos, incorporando 9 referencias de queixerías.

Pola súa parte, Rosa Quintana destacou o importante papel das cadeas de distribución como Vegalsa-Eroski dentro da campaña Merca produto fresco do mar. Estamos no mesmo barco, desenvolvida pola Xunta, e lembrou que adquirir produtos do mar galego nestes momentos “supón apoiar ás lonxas e ás mulleres e homes que saen ó mar, ás praias ou ás bateas”.

Segundo Vegalsa Eroski, un 44 % das súas compras totais foron a proveedores de proximidade.

Os conselleiros estiveron acompañados polo alcalde noiés, Santiago Freire e, por parte da compañía, o director xeral, Joaquín González, o director de compras, Jorge Eiroa, e o de negocio, Florentino Vázquez.