Mejoras en la Vía Mariana a su paso por el municipio de Vimianzo

Vimianzo. El Concello vimiancés puso en marcha un plan de mejoras en varios tramos de la Vía Mariana, que une Braga (Portugal) con el santuario de la Virgen de la Barca (Muxía), a su paso por las parroquias de Berdoias y Baíñas. Las actuaciones incluyen la limpieza de la maleza y la instalación de una nueva señalización.

Está previsto que los trabajos queden finalizados el día 1 de julio. En concreto, se centran en el arreglo del camino entre el límite municipal hasta Baíñas, y en la limpieza de toda la senda a su paso por el término municipal.

Además, recuperaron un tramo a la altura de Baíñas, que había quedado completamento oculto por la vegetación “e a terra estaba en moi mal estado”. El acondicionamiento del trazado evitará también que, en una de las etapas, los peregrinos tengan que utilizar la carretera.

Unas actuaciones que han sido impulsadas por las asociaciones de sendas parroquias, por lo que la alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó la “implicación das veciñas e veciños de Berdoias e Baíñas, que contribuíron a adecentar unha das rutas de peregrinación máis empregadas”.

Desde el Concello agradecen la ayuda de las asociaciones Baíñas no Camiño e AAVV de Berdoias en la colocación de las nuevas señales “que axudarán a moitos peregrinos a atopar con maior facilidade estas sendas”. Na fin de semana traballaron en parte do tramo o tenente de alcalde, Víctor Muíño, e o presidente do colectivo de Baíñas, Ramón Trillo.