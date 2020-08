Melide aposta este ano polos grupos locais para as festas do San Roque

Melide. A concellería de Cultura de Melide vén de anunciar a programación do San Roque Cultural, unha alternativa ás festas patronais da vila que se levan a cabo tradicionalmente no mes de agosto, para así cumplir coas medidas sanitarias vixentes. As actividades, pensadas para todas as idades, comezarán o sábado día 15 e prolongaranse unha semana. Para evitar aglomeracións, as charangas e pasarrúas serán unha parte fundamental do cartel deste ano, con grupos principalmente da contorna para “poñer en valor grupos locais”, tal e como explicou a concelleira Mayka Basalo na presentació o día de onte. Tamén se manterán os aspectos máis tradicionais, como o campionato de tirapedras. É preciso reservar praza previamente, no teléfono 981 505 003 (extensión cinco) ou por email (reservasculturais@concellodemelide.gal). N. V.