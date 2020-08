Melide suspende o seu mercado dominical e o PP reclama explicacións

MELIDE. O Concello de Melide vén de anunciar a suspensión do mercado de mañá “debido á situación de emerxencia sanitaria que estamos a sufrir por mor do covid-19”. Ante esta decisión, os populares solicitan unha reunión urxente “para coñecer cales son os estudos nos que se basea o goberno bipartito municipal” para proceder a suspendelo ata o vindeiro 5 de setembro. “A pesar de ser o grupo maioritario da corporación municipal non se nos chamou en ningún momento para informarnos oficialmente dos gromos de covid-19 detectados no municipio; toda a información recibímola da Xerencia da Área de Santiago e os medios de comunicación”, critican. Solicitan asemade que se incremente o control no cumprimento das medidas a través dos labores de coordinación entre a Policía Local e a Delegación do Goberno. A.P.