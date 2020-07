Melide trae cine, música e teatro ao aire libre

MELIDE. O Concello de Melide ofrecerá unha ampla programación para estos últimos días de xullo e para agosto. As propostas culturais estarán organizadas en tres bloques. O primeiro centrarase no cinema coa proxección de filmes ao aire libre no parque Rosalía de Castro como O que arde (31 de xullo) e Eroski Paraíso (7 de agosto). O segundo bloque aglutinará actividades para toda a familia como Muiñada de Galeteatro, No Camiño con Vallecino ou o espectáculo de circo Só. O último está destinado á música. Todas as propostas serán de balde e activarase un protocola anti-covid: uso de máscara, control de aforo (hai que reservar) e distancia de seguridade. A.P.