Melloran doce zonas os participantes de ‘Embelecer Valga’

O Certame ‘Embelecer Valga’, posto en marcha polo Concello, ten como principal obxectivo premiar a todos aqueles veciños que logren acondicionar mellor determinados lugares da vila. Esta fin de semana o xurado do concurso percorreu os parques e infraestruturas acondicionados polos participantes para escoller, de entre todos, o máis fermoso. Avenida da Coruña, Barcia, Barro, Beiro, Campaña, Canle, CRA de Valga, Eiras, Eirexe (Campaña), Tarroeira, Vilar e Vilarello son os lugares que optan aos premios desta proposta.

O tribunal estivo formado polos concelleiros de Cultura e Facenda e un representante de cada comisión veciñal participante. Durante a visita valoraron cuestións como a adecuación final das obras ao proxecto, a orixinalidade e creatividade nos deseños e decoración, o aproveitamento de recursos e materiais da zona, a recuperación de elementos existentes característicos do lugar e o fomento da cultura e tradicións locais.

Dende o Concello lembran que o vencedor recibirá 300 euros, o segundo farase con 200 € e o terceiro con 100. Os tres primeiros clasificados obterán tamén un trofeo e o resto de participantes serán gratificados con 100 € e un diploma. Ademais, outorgarase un galardón especial á comisión que mellor manteña o estado do lugar acondicionado durante todo o ano. Os afortunados coñeceranse o 29 de agosto, no marco da XXX Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.