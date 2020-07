Melloras na seguridade

TRAZO. A Deputación da Coruña vai financiar a través do Plan Único o proxecto para a mellora da seguridade viaria nos núcleos de Viaño Pequeno e A Polveira, no Concello de Trazo. O ente provincial aporta o 100% do orzamento da obra, que ascende a 34.100 euros. Ditas obras están en fase de licitación pública ata o 21 de xullo. No caso de Viaño Pequeno, búscase construir unha barreira de seguridade no camiño que dá acceso á piscina municipal e que comunica con Tordoia. A idea é “protexer as vivendas da zona xa que neste punto existe un forte desnivel entre a calzada e as casas”, sinalan dende a Deputación. No tramo da travesía da Polveira, con ánimo de mellorar a seguridade viaria, construiranse dous pasos de peóns sobreelevados e, ademais, habilitarase outro na zona próxima á praia fluvial da mesma estrada. a.p.