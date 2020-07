Menos nenos nos lúdicos de Área

A crise sanitaria está a motivar cifras máis baixas de asistencia ca nos anos anteriores nos campamentos de verán de moitos municipios da área compostelá. Este descenso explícase, por un lado, pola drástica redución no aforo e no horario que se implantou en moitos casos; e por outro, pola incertidume que produce a actual situación nas familias. Isto é por exemplo o que sucedeu este ano no Concello de Touro. Segundo explican fontes municipais, o ‘Xullo lúdico’ nunca chegou a arrancar porque “non se apuntou ningún cativo”, revelan. Dende o Concello cren que os pais puideron buscar axuda nos avós para evitar contaxios con outros nenos.

Os campamentos do Pino víronse tamén afectados neste verán da “nova normalidade”. E é que agora mesmo hai anotados unha trintena de cativos, mentres que o ano anterior participaron nas actividades lúdicas entre 70 e 100, dependendo da quincena. Esta tendencia obsérvase tamén nos usuarios da piscina. Segundo fontes municipais, hai máis de 150 persoas abonadas, un número considerablemente inferior aos do pasado verán, cando se superaron os 400. En Rois participan no lúdico 85 cativos, fronte aos 133 de 2019.

Boqueixón rexistrou igualmente un descenso no Verán Activo. De feito, o Concello sacou unha segunda convocatoria para ocupar as sete prazas que quedaban libres. Non obstante, segundo explican dende o goberno local, agora xa están cubertas. Noia percibiu tamén menos interese este ano no concilia. Na primeira quenda, que remata hoxe, participaron 32 pequenos e na segunda, de momento hai unha vintena de nenos anotados, fronte aos corenta que participaron no verán de 2019. No caso dos campamentos do Concello de Lousame, convocáronse dúas quendas e “só se encheu unhac on 24 nenos”, sinalan fontes municipais.

Hai outros municipios da área santiaguesa que, en cambio, non constataron grandes diferenzas na paticipación respecto a outras edicións. É o caso de Frades, cuxas actividades estivais teñen unha media de entre 40 e 45 rapaces; ou de Tordoia, cuxo campamento acolle a uns corenta nenos este ano. “Ademais temos un campus de fútbol cunha vintena de participantes”, sinala o rexedor, Antonio Pereiro. E incluso hai casos nos que aumentou a demanda, como en Trazo.