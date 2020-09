Mercan o Castelo de Portomeiro polo pasotismo do executivo local

A Asociación Cultural Larada de Val do Dubra acordou comprar os terreos do antigo castelo de Portomeiro “despois de que o actual equipo de goberno local manifestase en pleno que non considera prioritario cumprir o compromiso acadado polo anterior alcade, Antonio Negreira, coa persoa propietaria dos terreos para convertilos en bens municipais”, explican. E non é para menos: os restos, que volveron a ser escavados recentemente, posiblemente poidar arroxar datos da etapa máis escura de Galicia, correspondente ao final do dominio suevo no noroeste peninsular.

Dende Larada lembran que o compromiso do Concello dubrés non se poidera executar na anterior lexislatura “por estar prorrogados os orzamentos municipais”, algo ao que se engade o “desinterese do actual goberno polo valor patrimonial destes bens”, algo coñecido publicamente dado que, xa na campaña electoral, algún grupo dos que o forman se tiña manifestado en contra dicindo que se ían pagar “demasiados euros por unhas pedras, cando sabían que o prezo era totalmente razoable”, di Larada.

Pero coma a ignorancia política aparte de atrevida, as veces resulta perigosa, e diante do valor patrimonial incuestionable dos restos, sempre de acordo cos estatutos da asociación, decidiuse facer a compra “co obxectivo único contribuír a conservación e estudio desta fortaleza para poñela en valor e dar a coñecer a súa importancia patrimonial e facela accesible a cantas persoas lles interese visitala para comprender mellor a historia de Galicia e de Val do Dubra ou simplemente gozar das vistas panorámicas que ofrece”, explican os membros da entidade.

Trátase dunha fortificación ocupada na Alta Idade Media galega, no curuto do monte Castelo, na parroquia dubresa de Portomeiro. Inclúe unha muralla duns 3-4 metros de ancho que cerra esta cima (dunha extensión inferior á media hectárea). Dentro desta muralla é onde se sitúan a maior concentración de estruturas e evidencias arqueolóxicas, sendo seu estado de conservación un dos aspectos máis destacábeis do castelo. Nas ladeiras do monte, hoxe en día ocupadas pola plantación de eucaliptos, existen evidencias de outras liñas de muralla concéntricas que aumentarían considerablemente a superficie ocupada polas vellas construccións.

Hai que lembrar que na primeira semana de xuño do 2020, un equipo de arqueológas, dirixidas polo doutor Mario Fernández-Pereiro e con financiación da USC, realizou a primeira escavación ca fin de coñecer máis datos sobre o recinto. Esta intervención, aínda en fase de estudo e análise, recuperou un conxunto amplio de fragmentos cerámicos, anacos de vidros e pezas metálicas. O conxunto cerámico é o maior coñecido para o estudo da materialidade da segunda Alta Idade Media galega (séc. VIII-X). Igualmente, esta intervención tamén permitiu recompilar os datos para a realización dunha planimetría interna do Castelo, nucleada arredor dun gran edificio central que ocupa a metade aproximada do recinto fortificado.

Estes traballos están focalizados na investigación deste período histórico e en coñecer como encaixa este castelo (xunto con outros localizados noutros puntos do país) na construción do reino galego e na organización socio-política desta zona na segunda Alta Idade Media (séc. VIII-X).

E a intención da AC Larada non é outra que intentar suplir as obrigas da aministración, poñendo este terreos a disposición dese equipo arqueolóxico da Universidade de Santiago para que poidan continuar cos traballos e a investigación en sucesivas campañas, “ca fin de ampliar os datos actualmente dispoñíbeis, convencidos de que esta investigación vai poñer en valor e dar a coñecer este ben patrimonial de Val do Dubra e permitir a súa integración, xunto coa Pedra do Home de Portomouro, nunha rede turística e facilitar o acceso ao público interesado”, aporta Larada.

A xunta directiva, e no seu nome, Marinha Bouzas, presidenta, e Rubén Calviño, secretario, valora “moi positivamente” a sensibilidade mostrada ao longo dos anos polos propietarios dos terreos na conservación deste ben, nunca protexido por ningunha institución pública, así como a súa decisión de vendelos por un prezo razoable a esta asociación para que potencialice o valor cultural e patrimonial do castelo. Así mesmo, tamén quere agradecer ás socias e socios que desinteresadamente achegaron o diñeiro necesario para facer realidade a compra.

Neste mesmo entorno, segundo confirmaban no seu día a este xornal, os máis vellos lembran pedras gravadas e falábase dun antigo castro prerromano. Tamén houbo polémica polo estado dos viais da zona debido ao paso de maquinaria pesada para a canterira que ocupa unha das abas deste auténtico monumento valdubrés, que corre o risco de perderse para sempre.