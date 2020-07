Mercantia desarrolla en Silleda su plan de innovación alimentaria

Coincidiendo con la visita de la directora de Gain al parque empresarial Área 33 para visitar la empresa Mercantia, el Concello de Silleda anunció que ha recibido el visto bueno de la Consellería de Economía a las ayudas solicitadas dentro de la convocatoria destinada a mejoras de parques empresariales. En concreto le aprueban dos proyectos para seguir mejorando servicios en Área 33.

Se trata de la creación de una zona de aparcamiento en la zona de acceso al polígono desde Lalín, donde se prevé crear un estacionamiento en batería con 50 plazas (2 de ellas para personas con movilidad reducida). El anteproyecto realizado por el Concello prevé también la dotación de un muro de contención que formará parte de la nueva fachada del polígono desde el acceso de Lalín, que se dotará de un acabado de aplacado en piedra y con un rótulo identificativo del polígono. El presupuesto es de 106.094,95 euros y será cofinanciado entre Consellería y Concello .

“A día de hoxe constátase certa incompatibilidade entre a disposición actual do aparcamento en liña e as prazas que se contemplan no plan parcial do polígono”, explicó el alcalde, Manuel Cuiña. “Por sorte, as naves do polígono empresarial de Silleda están case todas en activo, polo que a dotación deste espazo virá a mellorar os servizos nesta área onde se acometeron distintas melloras nos últimos anos”, añadió.