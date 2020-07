Mestres de Arzúa falan da súa experiencia coa teledocencia

A pandemia e o confinamento trouxeron consigo algo que antes parecía impensable, e para o que quizais faltaba aínda certa preparación: a teledocencia. Tanto profesores como alumnos tiveron que adaptarse a un novo xeito de ensinar e de aprender, como comenta Rosa Cajade, titora do grupo de 2º curso do CEIP de Arzúa. A pesar de todo considera que a experiencia” resultou existosa”.

“O principio foi moi duro”, asegura, “porque non estabámos preparados para isto”. Por sorte, o seu xa era “un equipo moi inquedo pola innvoación e polas tecnoloxías”, explica, o que “axudou moito”. Trátase dos mestres de Educación Física, Marita Casal; de Inglés, Lois Bóveda, de Pedagoxía terapéutica, Ana Isabel Castro; e e ela, a titora. Todos puxeron da súa parte para que os seus 23 alumnos continuasen a recibir a mellor educación, e atopasen na escola unha distración e un contacto coa realidade que durante varios meses non tiveron.

Rosa sinala que o traballo que fixo o equipo docente de segundo tiña de base unha característica de apoio emocional, xa que “as familias tamén o pasaron moi mal”. Tal e como explica, “non só estaban moi preocupadas porque perdían o traballo”, senón que “sobre todo era pola formación dos nenos, porque tomábano como unha pérdida, algo que ía repercutir neles negativamente o curso que vén”. Pero por sorte, “a esas alturas do curso o grupo xa tiña os contidos mínimos acadados”, o que lles quitou “unha preocupación moi grande” e lles permitiu adaptar os contidos con maior liberdade.

A isto, sumáronse as dificultades derivadas da tecnoloxía, ou máis ben da falta dela. “Aquí, nas zonas rurais, a wifi non vai ben”, lamenta a titora do curso, “e outros cativos tiñan que facer as clases dende o móbil, o que non era nada fácil”, engade, xa que non todos teñen ordenador na casa. Segundo comenta, “algúns incluso tiñan que ir turnándose o teléfono”, no caso de familias con varios nenos e pais que tamén estaban a teletraballar.

E é que esta situación colleu a docentes e familias de todo o país por sorpresa, e en moitos casos sen os coñecementos nin acceso suficiente ás tecnoloxías e redes para poder encamiñar ben as clases. No caso do CEIP de Arzúa, o segredo do éxito estivo na comunicación constante e fluída, e por sorte “xa tiñamos moita conexión coas familias”, coas que estaban en contacto mediante reunións trimestrais, comenta a titora.

Así, os docentes deste curso puxéronse á disposción total das familias, e mantiveron se en contacto case a diario. “Tanto a metodoloxía como o horario de atención subxugouse ás súas necesidades reais”, sinalan. “Centrámonos no desenvolvemento de tarefas relacionadas con contextos da vida real”, con propostas de actividades moi variadas para escapar dos aburridos pdf’s, como “retos semanais, lecturas, mensaxes de ánimo para estes momentos de formas moi variadas, actividades para facer en familia...”. “O que buscabamos era a estabilidade emocional, que estiveran contentos”, explica Rosa.

“Foi un traballo en equipo e interdisciplinar”, asegura, “sempre acompañado dunha axuda inestimable das familias”. Con todo, este equipo de docentes que deixar claro que a teledocencia “non é o mesmo” e que se fai complicado cultivar aspectos imprescindibles como a participación e o traballo en equipo. Asemade, tamén queren mencionar que “o futuro dunha escola é o traballo en grupo, un equipo que inclúa todos os entes da comunidade”. “Unha unión”, conclúe, “no sentido máis amplo da palabra”.