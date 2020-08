Mil alegacións para evitar a ampliación ordense de Gesuga

Veciños da Comarca de Ordes veñen de manifestar o seu total rexeitamento á ampliación das instalacións de Gesuga, –sitas en Cerceda pero moi preto do linde ordense–, con máis de mil alegacións. Ademais, quixeron posar diante do complexo adicado a xestión integral de subprodutos cárnicos como xeito de protesta en previsión dos cheiros que se poidan xerar.

Así, residentes e asociacións da comarca, como a de Afectados polo Vertedoiro de Lesta ou Asociación Salvemos a Comarca de Ordes, movilizáronse masivamente nas últimas semanas para preparar alegacións, informar á veciñanza e reunir entregar dentro do prazo marcado, máis de mil alegacións en contra da ampliación de Gesuga. A presentación de alegacións nos rexistros concentráronse en poucos días e foi tan grande “que provocou momentos de colapso de rexistros de moitos concellos da comarca de Ordes e arredores”, confirman os colectivos contrarios á esa actuación.

Precisamente, o proxecto de ampliación presentado diante do Concello de Cerceda “ten a intención de ampliar en 104.000 m² –equivalente a once campos de fútbol– as súas instalacións para absorber tamén o tratamento de residuos cárnicos e reses mortas procedentes de Asturias, Cantabria, León e norte de Portugal”, din as mesmas fontes. Segundo estas organizacións, a comarca, e por extensión Galicia, estaríase a converter “no vertedoiro do noroeste da península, se non se frean iniciativas deste tipo”, protestan.

Afirman, ademais, que a mobilización social acadada foi produto “da enorme preocupación que supoñen os riscos de contaminación ambiental, os insoportables cheiros e a afectación á saúde polo transporte e tratamento destes residuos, así como á calidade de vida das parroquias veciñas gravemente afectadas xa hoxe polos continuos cheiros da planta”.

Da análise da documentación dedúcese que as actuais instalacións de Gesuga “non se axustan a lexislación e a normativa urbanística en vigor, o que se considera un dos motivos polos que o planeamento do Concello de Cerceda non pode ser modificado para este fin”, algo que non concorda coa visión da empresa. E, ao fío deste dato, os afectados están empezando a considerar que accións se poden tomar para restituír a legalidade urbanística e ambiental. Hai que lembrar que o promotor da modificación puntual do planeamento é a propia empresa, “cando esta figura urbanística está reservada unicamente para os concellos, o que podería constituír un vicio de forma na propia tramitación, advertencia que tamén fai o secretario municipal no seu informe, e tamén se incorpora nas alegacións presentadas”, din.

Os colectivos citados tamén denuncian dificultade para acceder á documentación do proxecto que debería estar exposta: “Seis días despois de iniciado o proceso de exposición pública non se podía consultar a documentación nas oficinas municipais, e en ningún momento estivo exposto na páxina web do Concello de Cerceda”, apuntan, lembrando que o incumprimento de acceso á documentación “é unha vulneración dos dereitos da veciñanza que tamén se denuncian nas alegacións e polo que se entende que o prazo de exposición para este proxecto debería volver a comezar”.

Agora solicitarán acceso ós expedientes e valorarán se finalmente denuncian as obras das últimas ampliacións.