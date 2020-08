Móvete Estrada reclama máis control e accións polas verteduras no Liñares

A Estrada. A formación Móvete Estrada critica que se demoraran dous meses as posibles accións municipais ante a contaminación que afecta ao Liñares, despois de que denunciaran a principios de verán que existe “unha serie de tubos, polo menos 4, que verten residuos no río Barranqueira de Ponte Nova , nunha zona moi próxima o final da rúa Figueroa de Arriba”.

A vertedura, lembran, contamina o afluente e a súa vez tamén o río Liñares, posto que o anterior desemboca neste, “provocando unha acumulación das sustancias e detritos que transportan transformadas nun limo viscoso e fedorento que cambian a textura e cor da auga”, din

Así as cousas, a concelleira Mar Blanco recalca o risco medioambiental e para a saúde pública, ademais do dano paisaxístico. Hai que lembrar que o río crea fermosos canóns e fervenzas ao seu paso, e que posúe elementos de arquitectura fluvial tales como muíños e pontes. “Podería ter un gran potencial turístico, así como zona de esparcimento do casco urbano e parroquias limítrofes co mesmo, debido a que se encontra moi preto da vila, podendo acceder a moitos dos seus tramos a pé desde o centro”, aportan a este xornal

En base ao anterior, Móvete insta ao Concello a proceder a investigar a orixe dos tubos e dos vertidos que se realizan a través destes, así como erradicar os problemas das verteduras dun xeito definitivo. “Lamentamos que A Estrada teña un alcalde incapaz de xestionar polo ben da veciñanza”, aportan dende a oposición estradense. o.d. vilar