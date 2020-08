Móvete insta ao concello a facilitar un local para actividades caninas

A Estrada. “A Estrada opta a capital do pastero grazas ao traballo de ActiCan, pero depende dun espazo para organizar eventos caninos”, aseguran dende Móvete. A agrupación explica que o Club Canino Profesional da vila “ten que desprazarse a outros concellos como Santiago, Caldas, Pontevedra, Vigo ou Coruña para realizar todo tipo de actividades caninas porque no noso non existe ningunha instalación dedicada a isto”, asegura a formación, que insta ao goberno local a cederlles unha espazo municipal.

O colectivo, que organiza cursos, xornadas de iniciación e eventos para colaborar con fins benéficos e axudar á convivencia entre o ser humano e os cans; trasladoulle á voceira de Móvete, Mar Blanco, que visitou recentemente as instalacións, a súa preocupación ante a falta dun espazo dedicado a estes fins.

“Vémonos moi limitados, actualmente estamos realizando todas as nosas actividades nunha casa inhabilitada, cuxo propietario está dentro de asociación, a máis de 12 km da Estrada e actualmente está en venda”, explican. Blanco defende que de apoiar á Asociación “teríamos a posibilidade de poñer ao noso concello en primeiro plano da escena canina autonómica e nacional” coa organización de clases, cursos, concursos e competicións.

ActiCan logrou que a primeira proba galega do Campionato Nacional de Cans Detectores se fixera na Estrada (anulada polo covid), teñen apalabradas mínimo dúas autonómicas de Agility e traballan para que lles concedan outras tantas. A.P.