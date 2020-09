Muda ó pavillón o servizo familiar Lousame Concilia

LOUSAME. O servizo de canguraxe para nenos e nenas de 3 a 12 anos antes do inicio das clases que se enmarca dentro do programa Lousame Concilia, este ano, debido aos protocolos da Covid-19, préstase dende hoxe no pavillón municipal de deportes, emprazado a escasos metros do propio CPI Plurilingüe Cernadas de Castro. Por outra banda, o Concello de Lousame vén de acometer con fondos propios unha serie de melloras no citado colexio para adaptar as instalacións ás novas esixencias derivadas da pandemia. Así, aglomeraron o patio de infantil, pintaron a cociña e abriron unha porta no comedor para evitar contactos entre alumnos de distintos grupos de idade. m. C.