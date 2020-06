Multan al Sergas por mala praxis en un parto sonense

Barbanza. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde a indemnizar con 70.000 euros a una familia de Porto do Son por mala praxis en el parto al no estar presente el ginecólogo y ser atendido únicamente por la matrona en el Hospital do Barbanza a pesar de las complicaciones.

En el fallo consta que, a finales de 2015 en ese hospital ribeirense, y tras un “embarazo normal”, se presenta una “distocia de hombros muy grave” siendo el parto atendido únicamente por la matrona, sin ginecólogo. Por ello, la familia ha reclamado al Sergas y a la aseguradora por una “mala atención”, según su abogado, Cipriano Castreje. Así, tras el estudio de la historia clínica, la elaboración de informes de viabilidad y periciales se presentó la reclamación patrimonial, al principio desestimada por el Sergas y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago.

Por ello, la familia decide apelar al TSXG, y ahora su Sala de lo Contencioso Administrativo dictó, en una sentencia de 22 de junio de 2020, que “si bien en la fase previa al parto la actuación asistencial fue correcta; una vez manifestada la distocia de hombros, muy grave y que puede dejar graves secuelas en el recién nacido y en la madre, no se actuó conforme a la lex artis”. En la sentencia se destaca la “evidente rapidez con la que actuó la matrona en este caso”, pero también que “el ginecólogo se encontraba dentro del hospital”, por lo que “no se alcanza a comprender la ausencia del mismo en el parto una vez producida esa situación”. e. press