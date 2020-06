Muxía reforza servizos e infraestruturas co orzamento deste ano

Muxía. O Concello de Muxía disporá este ano dun orzamento de 3.812.381,53 euros, que estará baseado en dous piares: as melloras infraestruturais e de mantemento en todo o termo municipal e na impulsión dos asuntos sociais. Tamén recolle unha partida para mellorar a xestión do punto limpo, e a adicada a atención social pasará de 26.000 a 220.000 euros.

O alcalde, Iago Toba, subliñou a “importancia a nivel social” do orzamento, e asegurou que son unhas partidas “reais e realistas, porque responden ao novo contexto que estamos a vivir e ao que nos tocará nun futuro inmediato”. Resaltou tamén que o Concello “presenta un endebedamento cero”, e que se doblará o gasto en axudas de emerxencia e taxis.

Pola súa banda, a portavoz do PP, Sandra Vilela, tachou de “pouco ambiciosos” os orzamentos e criticou que as contas non se adapten ás necesidades locais. O seu grupo votou en contra e lamentou que as propostas de axuda a pemes e autónomos foran rexeitadas polo goberno, “que non recolle nin unha soa medida centrada en facer fronte á crise do covid-19”.

Tamén botan en falta actuacións para mellorar o suministro de auga, as pistas de monte, a concentración parcelaria e un plan para dinamizar o sector turístico ante a nova realidade.