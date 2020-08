Muxía reordena el gobierno y aprueba sus presupuestos

El alcalde de Muxía, Iago Toba Campaña (PSOE), ha reestructurado su gobierno después de la marcha de cuatro ediles al grupo de los no adscritos. El mismo mandatario asume los departamentos de Servicios Sociais, Emprego, Turismo y medio Ambiente. La edila Olalla Benlloch está al frente de Educación, Cultura, Igualdade y Xuventude y Javier Romar dirigiendo el área de Obras, Parroquias y Medio Rural.

Así se reflejó en un pleno en el que se aprobaron los presupuestos, que incorporan una alegación del PP, que según el alcalde, suponen una reducción de unos 50.000 euros, motivada por “unha clara estratexia política” para perjudicar el gobierno pero que repercute directamente en los vecinos.Toba retó al Partido Popular a presentar una moción de censura:”Se tan mal lle fixen ao meu pobo, presentar unha moción de censura amparada co compromiso escuro entre o Partido Popular e os membros do grupo non adscrito. Estamos en política para tomar decisións valentes. Eu decidín gobernar en minoría porque creo que é o mellor para Muxía”.

Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Vilela, insistió en tender la mano al regidor e indicó que si el gobierno local empieza a trabajar “terá un aliado máis” en su formación. Lamentó que en el pleno, la única respuesta del alcalde a sus reiteradas invitaciones al diálogo “foran os mesmos xestos déspotas” habituales. Asegura que presentaron la alegación “por responsabilidade” y porque considera que las cuentas están infladas. ”Que deixe de facer shows e victimizarse e que empece a traballar por Muxía”. Preguntada otra vez por una posible moción de censura, Vilela Riveiro apuntó: ”Se a súa actitude non cambia e non quere escoitar nin traballar polo concello, será o único culpable de que haxa unha moción de censura”. Una moción de censura que para el portavoz del BNG es la salida que hay. Aunque no está de acuerdo con ella ni participará en la misma, Carlos Fernández Concheiro cree que la reconciliación en el seno del PSOE es “imposible” y que PP y no adscritos deben de “explicar a súa folla de ruta e dicir o que van a facer, se un bloque sistemático ou unha moción de censura”. El BNG está sorprendido por el ”cruce de acusaciones” entre Toba y Mónica Vilela.