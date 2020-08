Negreira acollerá aos grandes da cociña nunha xuntanza benéfica

Os irmáns Rogelio e Francisco Rial, propietarios de Casa Barqueiro, o restaurante nado no 2001 en Negreira recomendado na Guía Michelín España 2020, voltan con Estrelas no Camiño, no que participarán, o luns 10 de agosto, varios dos chefs españois máis prestixiosos e recoñecidos do circuíto nacional. Mais agora, contarase coa colaboración especial da Xunta de Galicia.

Co programa volven tamén a filla de Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Jordi Cruz, Eneko Atxa, os irmáns Torres, Jesús Sánchez, Marcos Granda ou os galegos Manuel Costiña e Miguel Ángel Campos (ambos do grupo Nove), que se hospedarán en establecementos da vila; para poder intervir xunto cun espectáculo humorístico e stands das marcas máis relevantes da hostelaría actual da nosa terra galega, para que este evento solidario se convirta na experiencia culinaria máis importante do noso territorio.

Todo está preparado e ben organizado: tan só falta que chegue o día. Pola mañá, concretamente ás 11 horas, trasladaranse á Ponte Maceira, recentemente proclamado como un dos pobos máis bonitos de España, onde se lle tirarán fotografías aos cociñeiros participantes. Posteriormente botaranse a andar para percorrer unha parte do Camiño de Fisterra, promovendo así a Ruta Xacobea, ata chegaren ao polígono industrial de Covas, onde terá comezo ás 13 horas a comida benéfica que contará cun cátering organizado por Alborada Eventos e uns posteriores e moi variados pratos: dende carnes, pasando por pescados e rematando cos mellores viños. Todo este encontro gastronómico contará tamén coa intervención e cooperación dunhas vinte empresas do sector na nosa comunidade, entre as que se encontran. Amais, a xuntanza irá acompañada dunha grande amalgama de actuacións, pero sempre cumprindo os protocolos de seguridade hixiénico-sanitaria. De igual modo, para unha convivencia segura e fiábel nestas circunstancias especiais e extraordinarias, na congregación só poderán acudir 250 persoas, fronte ás 500 da pasada edición. Os beneficios do acto estarán ademais, destinados á asociación de Cáritas.

Alén, tamén está previsto que os chefs se trasladen como actividade privada (fóra do evento) até Gonte, parroquia nicrariense preto da vila. Alí, Rogelio e Fran Rial dispoñen de 5 hectáreas de terreo para a cría de gando, en colaboración co gandeiro José Caquelo. Deste xeito, garanten a trazabilidade da carne de vaca e boi que empregan, xa que esta procede de exemplares criados con forraxe e pasto. Ademais, debido ao seu inmenso coñecemento do estado dos animais, saben cando sacrificalos, e contan cun detido e riguroso control da maduración da carne, o que lles permite servir un produto de grande calidade. Con todo, os invitados non só terán o pracer de coñecer a granxa, senón que tamén desfrutarán do ceador que recentemente idearon os irmáns, pois na parcela gózase de fermosas vistas ao Monte Pedroso.

A idea de tal iniciativa xorde da recurrente visita de varias eminencias dos fogóns á comarca barcalesa e en concreto ao familiar establecemento dos Rial, Casa Barqueiro, o que levou a aproveitar ditas xuntanzas para realizar un evento solidarios de maior índole. Deste xeito reuniranse 32 estrelas Michelín do noso país: Martín Berasategui, quen conta cunha impresionante cifra de 12 estrelas en sete dos seus quince restaurantes; Juan Mari Arzak con tres no seu restaurante en San Sebastián; Jordi Cruz e Eneko Atxa, con cinco cada un; Jesús Sánchez con tres; mentres que os irmáns Torres aportan dúas, do mesmo xeito que o restaurador Marcos Granda.