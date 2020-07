Negreira continúa su programa de actividades en el mes de agosto

El verano continúa en este mes de agosto en el concello de Negreira y con él, su programación de actividades para todos los públicos. El Ayuntamiento propone una gran variedad de opciones para disfrutar del resto del período estival, desde actuaciones de payasos o conciertos, hasta rutas de senderismo.

Con motivo de la pandemia del covid-19, el municipio negreirés ha determinado llevar a cabo un protocolo de medidas de higiene y garantía que consistirán en mantener la distancia de seguridad mediante la colocación de asientos separados en las actuaciones (o conos si el público está de pie). También se organizarán zonas de entrada y salida controladas y con la disposición de geles hidroalcohólicos y las actividades se demarcarán mediante aforo limitado y a través de grupos de un máximo de cuatro individuos.

La apertura del programa tuvo lugar el 1 de julio, con la inauguración de la piscina municipal de O Coto. Debido a las nuevas circunstancias, se han producido cambios con respecto a los años anteriores. Las entradas funcionan únicamente con la adquisición de un billete sencillo, por 0,50 céntimos, la capacidad no podrá sobrepasar el 75 % y las medidas de distanciamiento social serán obligatorias. Además, se procederá a la esterilización de los baños y vestuarios diariamente.

También se ofrece la posibilidad de inscribirse en el campamento Respira, que continuarán en el mes de agosto, de 08.45 a 14.15 horas, en el CEIP O Coto, o a los talleres de Diververán, de 10.30 a 13.30 horas en el centro sociocultural de Negreira.

Julio ha sido un mes abarrotado de actividades, como actuaciones de payasos o el espectáculo aéreo Out of blue. Pero además, el programa de verano del municipio cuenta con una amplia carta de actuaciones musicales. La primera tuvo lugar el sábado 4 de julio de la mano del grupo de rock y soul Broken Peach. El 17 de ese mismo mes, los espectadores disfrutaron del festival Rock at Night, con las actuaciones del grupo Grilo, una banda de rock compostelana y el estilo punk de Madame Guillotine. Sin embargo, el plato principal se reservará para el sábado 22 de agosto, a las 20.00 horas en la Plaza de Brañas, con Guadi Galego, una de las artistas más relevantes de la escena actual gallega y la banda Pandereteiras da Mahía como protagonistas de la velada.

La gran novedad de este año es el Wakau Urban Fest, un festival de música urbana que previsto para el viernes 7 de agosto en el parque O Coto. El 14 de agosto, el municipio contará con el espectáculo Alegría sobre rodas, a las siete de la tarde en la Praza de Brañas. La Festa do Apego será el viernes 10 en el Refuxio de Covas.

En lo que a deportes se refiere, tanto el 1 de agosto como el 12 de septiembre se organizarán caminatas saludables. El sábado 15 de agosto se podrá disfrutar de un día de barranquismo en Ézaro, y del siete al trece de septiembre, habrá dos competiciones: una de tenis y otra de pádel.

Pero, sin duda, la atracción favorita de la programación de actividades de verano en Negreira es la Feira do Románico, el fin de semana del 4 al 6 de septiembre. Se trata de la celebración de una feria ambientada en el Medievo que contará con diferentes puestos de venta con productos adaptados a la época y algunas actuaciones. Tendrá lugar en la calle San Mauro durante los 3 días.

Con ello finalizaría el verano de ocio del municipio negreirés, que ha trabajado para que tanto el pueblo como los turistas, de todas las edades, puedan disfrutar de estas fechas de descanso participando en toda clase de propuestas.