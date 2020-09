Negreira lleva a pleno las viviendas escolares y variante del Tamara

Negreira. La Corporación de Negreira celebra un pleno al que volverán las principales demandas del Partido Popular en los últimos años, como la necesidad de urbanizar la variante del Tamara o las maltrechas viviendas de los maestros. Será el próximo lunes a partir de las 21.00 horas.

Así, y tras dar cuenta el PSOE de la adhesión al convenio de colaboración con la Xunta y Fegamp para integrar la biblioteca en la red autonómica, los populares solicitarán actuaciones de mejora en el entorno histórico del Pazo do Cotón y Ponte Maceira. También insistirán en unir la avenida de Santiago con el grupo educativo a través de la variante del Tamara (se argumentó para no ejecutarla que un propietario no quería) y en una propuesta para la limpieza de todas las instalaciones municipales.

En el pleno volverá a ponerse sobre la mesa el estado de las viejas viviendas de los maestros, muchas de ellas en mal estado y ocupadas desde hace décadas, y también la necesidad de que se cree una comisión que valore los reconocimientos a personalidades relevantes para la historia y el desarrollo del municipio.

Cerrará la sesión, en la que el PSOE suma 7 ediles y el PP 6, la oferta de un servicio íntegro de comedor en la escuela infantil y otra propuesta del PP sobre las partidas de fiestas que abortó la covid. m.m.