Nenos da Pobra e Lousame ven pasar o verán entre tablets e xogos de mesa

Un total de corenta crianzas participan actualmente no campamento de conciliación posto en marcha no CEP Salustiano Rey Eiras por parte da concellería de Igualdade do Concello da Pobra do Caramiñal. Dito servizo funciona durante todo o verán e prolongarase ata o inicio do curso escolar. Ademais, contempla o Plan Madruga e ofrece un servizo de comedor para dar maiores facilidades ás familias usuarias.

Xunto coas cinco monitoras e o coordinador, os nenos e nenas, con idades comprendidas entre os tres e os doce anos, desenvolven diversas actividades con vertente educativa e lúdica adaptadas a cada rango de idade: circo, manualidades, exercicio, charlas, etcétera. Así, cada semana traballan nun tema en concreto, abordando estes días as Olimpíadas.

Do mesmo xeito, a semana pasada afanáronse nunhas accións propostas pola área de Medio Ambiente con motivo do programa Praias sen fume, da Xunta de Galicia.

Por outra banda, a maior parte do tempo, sempre que a climatoloxía o permite, atoparanse en aularios exteriores para evitar permanecer en espazos pechados por mor do coronavirus. Unicamente se desprazan ao interior do centro educativo para facer uso da Rede e das tablets.

Estes vinte dispositivos que foron adquiridos pola administración local permítenlles socializar a través de variados e divertidos xogos de mesa e de lóxica, todos eles virtuais.

Cómpre sinalar que, seguindo o protocolo de seguridade establecido por mor da covid-19, os cativos empregan en todo momento a máscara e manteñen a preceptiva separación de seguridade entre eles.

Pola súa banda, o programa de conciliación familiar Lousame Concilia chega neste municipio ao ecuador da primeira quenda do mes de agosto cunha axenda chea de actividades. As manualidades centraron parte das propostas de lecer preparadas para a vintena de nenas e nenos, tamén de entre tres e doce anos, que participan nesta iniciativa promovida polo Concello lousamián.

FESTA DE ANIVERSARIO. Así, as crianzas deron renda solta á súa creatividade a través dos obradoiros de colgantes e de chapas. Unhas actividades que se complementaron con sesións de cine e lambonadas e tamén coa celebración do aniversario dun dos pequenos participantes neste campamento. Especialmente divertida resultou a xornada na que se ofreceron xogos de auga. Unha proposta do máis axeitada para combater a calor destes días.

Finalmente, o patio cuberto do CPI. Cernadas de Castro de Lousame converteuse estes días durante a celebración das actividades programadas no campamento estival nunha cociña apta para practicar a divertida arte da repostaría. Neste caso, as crianzas aprenderon a cociñar unhas deliciosas madalenas con corazón de chocolate.

