Noia conta con crédito para afrontar os gastos derivados da Covid-19

Noia. Dada a evolución da pandemia da Covid-19, o pleno do Concello de Noia aprobou onte por unanimidade unha dotación orzamentaria de 60.000 euros para cubrir necesidades sociais derivadas da situación de emerxencia sanitaria, tanto no eido de educación coma no de sanidade. Deste xeito, servizos extraescolares coma o Plan Madruga e proxectos para subministrar produtos sanitarios e farmacéuticos poderán ser financiados con este crédito.

O alcalde, Santiago Freire, sinalou que nos últimos meses “a demanda dos servizos sociais incrementouse considerablemente pola crise do coronavirus, polo que dende o executivo temos que dar resposta en base ao compromiso que mantemos de mellorar a vida da veciñanza”.

Na sesión plenaria tamén se deu luz verde ao calendario de festivos locais de 2021. De novo, ao igual que no pasado ano, o 16 de xullo (día do Carme) e o 24 de agosto (San Bartolomeu) serán días non laborables na localidade.

Por outra banda, o equipo de goberno noiés conseguiu tamén sacar adiante os investimentos para instalar unha cabina video-finish nas instalacións deportivas municipais, para reparar e mellorar as beirarrúas da rúa Pontevedra, na esquina coa rúa Lugo ata rúa Perito Basilio, e para eliminar un vertido de augas fecais no lugar río do Porto. En total, as citadas actuacións requiren unha dotación económica de máis de 80.000 euros. Asemade, modificouse o crédito para facer fronte á maior brevidade posible aos pagos a provedores.

Outro dos puntos do día que se aprobou foi o expediente de modificación das bases orzamentarias por valor de 20.000 euros para subvencionar ao equipo de fútbol-sala da localidade, un conxunto deportivo que contribúe notablemente á promoción da vila de Noia no territorio nacional. Con esta axuda, o equipo poderá facer fronte aos gastos derivados do seu funcionamento.

incorporación. Por último, o Concello de Noia deu a benvida no pleno extraordinario á Ana Isabel García Álvarez, a nova concelleira do grupo municipal do Partido Popular. García substitúe a Mariola López, exconcelleira de Comercio e Hostalería, Parques e Xardíns, Promoción Institucional e Ensino, que en xullo renunciaba á súa acta como edila por motivos familiares. Tras prometer o cargo, o rexedor Santiago Freire expresou a súa satisfacción por esta nova incorporación. “Deséxolle moita sorte á nosa compañeira. Estou seguro de que o seu traballo pola veciñanza de Noia será notable e visible por todos”, destacou o alcalde ó respecto.

Ana Isabel García tomou posesión e prometeu o cargo ante toda a Corporación local, a excepción da concelleira socialista María Villaverde. m.t.