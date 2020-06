Noia regula a instalación de postos de venda de flores de San Xoán no Curro

NOIA. O Concello de Noia informa de que durante os días 23 e 24 de xuño estará permitida a venda de flores de temporada (flores de San Xoán), a aquelas persoas que o soliciten e lles sexa outorgada a correspondente autorización. O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata hoxe luns, e faranse a través dunha instancia xeral e previo pago da taxa correspondente pola ocupación antes da ocupación da vía pública. Deberán presentarse no rexistro de entrada do Concello, en horario de 09.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica: noia.sedelectronica.gal.

Os puntos de venda emprazaranse na rúa do Curro e as persoas vendedoras deberán aplicar e respectar as normas de seguridade de obrigado cumprimento por mor da covid-19, que lles serán lembradas polo funcionario designado polo Concello. S. S.