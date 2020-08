Novas analíticas avalan o baño na praia de Estorde

CEE. A alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, aclarou onte que a praia de Estorde si é apta para o baño, e califica de “érronea” unha información que a incluía entre os 12 areais da provincia da Coruña non recomendados para bañarse. Así, sinala que o Servizo de Control de Riscos Ambientais/Sanidade Ambiental da Consellería de Sanidade o día 14 de agosto comunicou ao Concello que a análise microbiolóxica realizada na auga de baño da praia de Estorde, que se recolleu o 11 de agosto, reflexa “uns niveis aceptables, polo que non supoñen un risco para a saúde dos bañistas”. Polo tanto, engade a rexedora ceense, “a auga de baño desta praia é apta e non hai risco algún”. J. M. R.