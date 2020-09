O Concello de Melide paga aos provedores nun prazo de día e medio

Melide. O Concello de Melide abona as facturas aos seus provedores nunha media de 1,65 días, dende a aprobación correspondente da factura, segundo o dato feito público polo servizo de Intervención o pasado 28 de xullo, referíndose ao segundo trimestre do ano, que vai dende o mes de abril ata xuño.

Esta cifra extráese do último informe trimestral elaborado polo servizo municipal encargado das contas, que cada tres meses está obrigado a remitir á administración estatal para dar conta da situación da facenda local.

O concelleiro de Facenda do Concello de Melide, Xosé Igrexas, explica que “con estes datos cúmprese co obxectivo primeiro de ter ao día o pago aos provedores e segundo, ser áxiles no pago dos mesmos, co obxectivo de ter unha administración máis áxil no eido económico”, e engadiu que “os datos deste segundo trimestre son os mellores rexistrados na nosa administración local dende hai anos polo que agardamos seguir traballando nesta liña nos vindeiros meses”. m. boo